Çavuşoğlu AB'lilerin yüzüne söyledi: Siz de artık bebek katili PKK’yı kınayın!

Aynı zamanda, aralarında öğretmenlerin de bulunduğu binlerce sivili katleden PKK terörü için de aynı empatinin gösterilmesini bekliyoruz” dedi. Video konferans

yöntemiyle düzenlenen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 130. Toplantısı’nda konuşan Bakan Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u işaret ederek, bazı siyasi figürlerin daha önce olduğu gibi hatalı çıkarımlarda bulunduğuna dikkati çekerek, “Terörizmin din, kimlik ve ırkı yoktur. Hiçbir şey şiddet ya da bir insanın hayatına kıyılmasını meşru kılamaz” dedi.