Çavuşoğlu, AB Komiseri Stylianides ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides ile telefon görüşmesi yaptı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Stylianides telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.



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