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Çatlamış yumurta dolapta nasıl saklanır?

Yumurtalar bazen satın aldığımızda bazen de bizim elimizde çatlamış olur. Bu durumda hemen atmak mı gerekir yoksa buzdolabında saklanabilir mi?

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:19
Çatlamış yumurta dolapta nasıl saklanır?

Çatlamış yumurtaları en kısa sürede tüketmek gerekir. Peki, çatlamış yumurta kaç gün buzdolabında saklanabilir?

ÇATLAMIŞ YUMURTA DOLAPTA SAKLANIR MI?

Çatlamış yumurtaları ayrı bir yumurta kartonuna koyun ve soğutun. Yumurtaları bir gün içinde yumurtanın hepsini pişirileceği bir biçimde kullanın. Yumurtayı sığ bir kaseye yerleştirin. Sıkı oturan bir kapağı yumurtaya sabitleyin ve buzdolabında 2 güne dek muhafaza edin. Yumurtaların hepsini pişirileceği bir tarifte kullanın. Yumurtayı kırın ve yumurta sarısını beyazdan ayrı bir yere koyun. Her birini ayrı sığ kaselerde buzdolabında muhafaza edin ve 2 gün içinde yumurta sarısını veya beyazını kullanın.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:19
  1. Yumurta
  2. Buzdolabı

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