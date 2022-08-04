Çatlamış topuklarınızı bu kürlerle iyileştirin! Topuk çatlağına ne iyi gelir, evde ayak bakımı nasıl yapılır?

Ayak bakımı oldukça önemlidir ve ihmal edildiği takdirde birçok dermotolojik rahatsızlığa neden olabilir. Özellikle de mevsim geçişlerinde ve yaz aylarında ortaya çıkan topuk çatlakları da bunlardan biridir. Peki, topuk çatlağı nasıl önlenir, topuğun çatlamaması için ne yapmak gerekir? İşte topuk çatlağına evde doğal tedavi yöntemleri ve bitkisel ayak bakımına dair merak edilenler...

TOPUK ÇATLAKLARI NEDİR, NASIL ÖNLENİR?

Ayaktaki kuruma nedeniyle başlayan topuk çatlakları, dengeli ve sağlıklı bir şekilde beslenerek, bol bol su tüketerek önlenebilir ve düzenli bakımla tarih olabilri.

Ayak topuklarında ortaya çıkan çatlaklar, aynı zamanda uzman hekim kontrolünde tedavi edilebilmektedir. Alanında uzman hekim, topukta ortaya çıkan çatlağın tedavi edilmesi adına sertleşmiş olan dokuyu alabilir. Sertleşmiş olan derinin alınmasıyla beraber çatlak sorunu geride kalır. Gerekli olması halinde doku yapıştırıcısı da kullanılabilir.

Eczanelerden alınan nemlendiricilerle fazla kuru ciltlerin nem kazanması mümkündür. Nemlendiricilerin kullanılması gerektiğine alanında uzman cilt hekimi karar vermelidir. Bunun dışında topuk çatlaklarının çok sertleşmemesi durumunda herhangi bir nemlendirici kullanılabilir.

TOPUK ÇATLAĞI NEDEN OLUR?

Topukta çatlak oluşmasının birçok nedeni olabilir, en çok bilinen sebepleri ise şöyledir:

-Şeker hastalığı

-Ayakta çok durmak

-Ayakların ayakkabı içinde uzun süre kalması

-Kuru hava

-Tedavi edilmeyen nasırlar

-Yetersiz yapılan ayak bakımı

-Yetersiz, düzensiz ve sağlıksız beslenme

-Nem eksikliği

-Yanlış ayakkabı seçmek

-Yaşlılık

-Egzama ve sedef gibi önemli cilt problemleri

TOPUK ÇATLAKLARI NASIL GEÇER, TOPUK ÇATLAĞINA NE İYİ GELİR?

Limon

Bitkisel öz yağlar

Vazelin

Nemlendirici krem

Bal

Olgun muz

Pirinç unu

Epsom tuzu

Gül suyu ve gliserin

TOPUK ÇATLAĞINA KESİN ÇÖZÜM: DOĞAL BAKIM

1) Limon

Limon, asidik yapısı sayesinde cildi yumuşatarak çatlamayı önler. Ilık suyun içerisine bir miktar limon suyu ilave edip ayaklarınızı bu suda yaklaşık 15 dakika bekletin. Ardından ponza taşı yardımıyla topuğunuzu fırçalayın ve ayaklarınızı temiz su ile yıkayın ve havlu yardımıyla kurutun.

Bu yöntemi uygularken dikkat etmeniz gereken nokta suyun çok sıcak olmamasıdır çünkü sıcak su cildinizin kurumasına, dolayısıyla topuğunuzun daha fazla çatlamasına sebep olur.

2) Bitkisel Öz Yağlar

Zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, susam yağı ya da badem yağı cildi doğal yollarla nemlendirir.

Topuk çatlağından kurtulmak için; ayağınızı ılık suda bir süre beklettikten sonra topuğunuzu ponza taşıyla ovup ardından ayağınızı temizleyin ve kurulayın. Seçtiğiniz öz yağlardan biriyle ayak tabanlarınıza masaj yapın. Bu işlemin ardından ayağınıza çorap giyin ve bu şekilde uyuyun.

Sabah uyandığınızda topuklarınızdaki yumuşaklık sizi de şaşırtacaktır. Bu yöntemi her gece tekrar edebilirsiniz.

3) Vazelin

Ayaklarınızı ılık suda beklettikten sonra topuğunuzu ponza taşıyla ovun. Ardından tüm ayağınıza bolca vazelin sürün ve ayaklarınıza çorap giydikten sonra bu şekilde uyuyun. İsterseniz vazeline bir çay kaşığı kadar limon suyu karıştırıp ayağınıza sürebilirsiniz.

4) Nemlendirici Krem

Her akşam ayaklarınızı ılık suda yıkadıktan sonra ponza taşıyla temizlemek ve arkasından ayak tabanlarına nemlendirici krem sürmek topuk çatlağının iyileşmesini sağlar. Bu yöntemi her duştan sonra tekrarlamak ise topuk çatlağının oluşmasını engeller.

Topuk çatlağını kısa sürede iyileştirmek için düzenli olarak nemlendirici krem sürmek gerekir. Kremi sürdükten sonra pamuklu çorap giyip ayak tabanının sıcak kalmasını sağlayabilirsiniz.

5) Gül Suyu ve Gliserin

Gliserin ve gül suyu bir arada kullanıldığında topuk çatlağını çok kısa bir sürede iyileştirir. Gliserin cildi yumuşatırken; gül suyu ise antiseptik, antioksidan ve antienflamatuvar özellikleri ve içeriğindeki vitaminler sayesinde cildi korur.

Gliserin ve gül suyunun iyileştirici gücünden yararlanmak için tek yapmanız gereken her iki malzemeyi eşit miktarda karıştırdıktan sonra karışımı gece yatmadan önce topuklarınıza ve ayaklarınıza sürdükten sonra çorap giyerek uyumak.

Elma sirkesi

"Elma sirkesi dezenfekte edici ve antibakteriyel özellikleri sayesinde"; Ayak mantarı ve ayaklardaki aşırı terlemenin tedavisi için uygundur. Büyük bir kovanın içerisine 2-3 bardak ılık su ekleyin. Üzerine 1 bardak sirke ilave edin ve karıştırın. Ayaklarınızı bu suyun içerisinde 15-20 dakika bekletin. Ardından temiz suyla durulayın ve iyice kurutun.

KARBONATLI SU İLE ÖLÜ DERİYİ TEMİZLEYİN

Üzerine 3 yemek kaşığı karbonat ekleyin. Karbonat suda eriyene kadar karıştırın. Eridikten sonra 10-15 dakika ayaklarınızı bu suda bekletin. Islanan ayaklarınızı topuk taşı ile ovun.

Topuk Çatlaklarına Ne İyi Gelir İbrahim Saraçoğlu Kürü

Tarifleri...

Ilık suyun içerisine az miktar limon suyu ekleyip ayaklarınızı bu suda 15 dakika bekletin. Daha sonra, ponza taşı ile topuğunuzu fırçalayın. Sonrasında, ayaklarınızı ılık su ile durulayıp havlu ile kurulayın.

Zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, susam yağı ya da badem yağı gibi bitkisel yağlar ile topuk çatlağını tedavi edebilirsiniz. Öncesinde ayaklarınızı ılık suda bir süre bekletip ardından topuğunuzu ponza taşı ile ovun. Akabinde, ayağınızı temizleyip kurulayın. Son olarak, tercih ettiğiniz bitkisel yağlardan herhangi biriyle tabanlarınıza masaj yapın. Bu işlemin sonunda ayağınıza çorap giyip uyuyun. Topuktaki çatlaklar geçene kadar her gece tekrar edebilirsiniz.

Topuk çatlağını kısa sürede iyileştirmek için her gece ayakları ılık suda yıkadıktan sonra ponza taşı ile ovun. Sonrasında, ayaklarınızı kurulayıp nemlendirici krem uygulayın. Bu rutini düzenli uyguladığınızda topuktaki çatlaklar kolayca iyileşecektir.

Ilık su dolu bir kabın içine az miktarda bal ilave edip ayaklarınızı bu suyun içinde yaklaşık 15 dakika bekletin. Ardından, ayaklarınızı durulayın ve ponza taşı ile ovup sonrasında kurulayın. Topuktaki çatlaklardan tamamen kurtulana kadar bu işlemi tekrar edin.

Olgun bir muzu ezip püre haline getirin ve ardından, topuklarınıza muz püresi ile ovun. Yaklaşık 5-10 dakika topuğunuzda beklettikten sonra ılık su ile temizleyin. Daha sonra, ayaklarınızı soğuk suyun içinde 5-10 dakika kadar bekletin.

1 avuç pirinç unu ile birkaç çay kaşığı bal ve elma sirkesini macun kıvamı alana kadar karıştırın. Ardından, ılık suda ayaklarınızı ılık suda 10-15 dakika bekletip sonrasında kurulayın. En son hazırladığınız macunla ayak topuklarınızı ovarak işlemi tamamlayın.

Ilık su dolu bir kovaya epsom tuzu atıp ayaklarınızı bu suyun içinde 10 dakika kadar bekletin. Ardından, ponza taşı ile topuklarınızı ovun. Daha sonra, tekrardan epsom tuzlu suya ayaklarınızı batırıp 10 dakika bekletin. Sonrasında, ayaklarınızı kurulayıp topuklarına nemlendirici sürün.

Gliserin ile gül suyunu eşit miktarda karıştırın ve uyumadan önce topuklarınıza sürün. Sonrasında, ayağınıza çorap giyip uyuyun.