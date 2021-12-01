Çatlakları geçiren doğal el maskesi
Papatya kürü ile çatlaklara son!
Çok kolay bir biçimde el kremi yapabilir ve bu şekilde rahatsız edici çatlaklardan kurtulabilirsiniz.
Çatlakları geçiren doğal el maskesi için papatya kürü tarifini sizinle paylaşıyoruz.
Malzemeler
- Papatya
- Süt
- Akhuş tohumu
- Zeytinyağı
Yapılışı
Bir miktar süt alın içine ise papatya katın. Daha sonra bunu güzel bir biçimde kaynatın. İşlemin bitmesinin ardından bir süzgeç yardımıyla süzün. Ortaya çıkan bu karışımın içine hem akhuş tohumunu hem de zeytinyağını ekleyin. Kürü çatlamış olan ellerinize dikkatli bir biçimde sürün.
Kısa yararlı bilgiler
Papatya çayının faydaları
- Papatya çayının en bilinen özelliği sinirleri gevşetmesi ve uykusuzluğa iyi gelmesidir.
- Sindirimi kolaylaştırır, mide kramplarına ve ağrıları geçirir.
- Diş ağrılarını hafifletir.
- Cildi güzelleştirir ve canlı bir görünüm sağlar.
- Göz kapaklarında meydana gelen iltihaplanmaları tedavi eder