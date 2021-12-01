Çok kolay bir biçimde el kremi yapabilir ve bu şekilde rahatsız edici çatlaklardan kurtulabilirsiniz.

Çatlakları geçiren doğal el maskesi için papatya kürü tarifini sizinle paylaşıyoruz.

Malzemeler

Papatya

Süt

Akhuş tohumu

Zeytinyağı

Yapılışı

Bir miktar süt alın içine ise papatya katın. Daha sonra bunu güzel bir biçimde kaynatın. İşlemin bitmesinin ardından bir süzgeç yardımıyla süzün. Ortaya çıkan bu karışımın içine hem akhuş tohumunu hem de zeytinyağını ekleyin. Kürü çatlamış olan ellerinize dikkatli bir biçimde sürün.

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