'Çatlak şanzel' adlı kadından dehşete düşüren itiraf! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü

Sosyal medyadaki kokuşmuş 'magazin' sayfalarının reklamını yaptığı ve küfür ve ahlak dışı davranışlarıyla gençlere kötü örnek olan 'Çatlak Şanzel' olarak bilinen Şanzel Çetin, Armağan Çağlayan'ın YouTube programında bir doktoru öldürdüğünü soğuk kanlı bir tavırla anlattı ve "Daha sonra alışkanlık oldu bu sefer de insanları yaralamaya başladım" diyerek cinayet işlemeyi meşru gösterdi.