'Çatlak şanzel' adlı kadından dehşete düşüren itiraf! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü
Sosyal medyadaki kokuşmuş 'magazin' sayfalarının reklamını yaptığı ve küfür ve ahlak dışı davranışlarıyla gençlere kötü örnek olan 'Çatlak Şanzel' olarak bilinen Şanzel Çetin, Armağan Çağlayan'ın YouTube programında bir doktoru öldürdüğünü soğuk kanlı bir tavırla anlattı ve "Daha sonra alışkanlık oldu bu sefer de insanları yaralamaya başladım" diyerek cinayet işlemeyi meşru gösterdi.
Kokuşmuş ‘magazin’ medyasının sosyal medyada meşhur ettiği “Çatlak Şanzel” ismiyle bilinen şarkıcı Şanzel Çetin, Armağan Çağlayan’ın YouTube’daki programında tepki toplayan ifadeler kullandı.
İşlediği bir cinayeti soğuk kanlılıkla anlatan Şanzel, babaannesinin ölümünden sorumlu tuttuğu doktoru nasıl öldürdüğünü anlattı.
"Babaannemin ölümünde tedavi sürecinde hatası vardı. Bu yüzden öldürdüm" diyerek işlediği cinayeti anlatan Şanzel Çetin, 7 sene 2 ay 10 gün cezaevinde yattığını söyledi.
Çetin, cinayeti tiye alarak şöyle devam etti:
"Ondan sonra alışkanlık yaptı"
"Ondan sonra alışkanlık yaptı, birkaç kere de yaralamadan girdim" diyen Şanzel Çetin'in bu ifadeleri sosyal medyada büyük tepki toplarken, Çetin'in sözlerine kahkaha atan Armağan Çağlayan da eleştiri oklarının hedefi oldu.