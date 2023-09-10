Çatışmaların sürdüğü Ukrayna'da seçimi Putin'in partisi kazandı!

Rusya-Ukrayna çatışmalarının sürdüğü Kırım, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson’un da aralarında bulunduğu 80 bölgede geçtiğimiz cuma günü başlayan yerel seçimler sona erdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kurucusu olduğu Birleşik Rusya Partisi birçok bölgede resmi olmayan sonuçlara göre seçimi büyük bir farkla önde tamamladı.

Moskova Belediye Başkanı ve Moskova Valisinin de seçildiği seçimlerde ayrıca Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da ölüm ve istifalar nedeniyle boşalan 4 sandalye için de seçim yapıldı. Moskova Belediye Başkanlığı'nı ise Putin’e en yakın isimlerden olan Sergey Sobyanin kazandı.

Ukrayna ve ABD'de tepki göstermişti!

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışma yaşanan bölgelerle Kırım’da düzenlenen seçimlerin hukuki bir bağlayıcılığı bulunmadığı ve geçersiz olduğu ifade edilmiş, Ukraynalılardan seçimleri boykot etmeleri istenmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da şu açıklamayı yapmıştı:

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“Uluslararası gözlemciler de dahil olmak üzere Rusya’nın sözde seçimlerine destek verenlere vize kısıtlaması uygulanabileceğini hatırlatmak isteriz”