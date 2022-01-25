Çatışmalar devam ediyor... En az 212 YPG/PKK'lı terörist öldürüldü

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD destekli YPG/PKK'lı teröristler ile DEAŞ'lılar arasında 20 Ocak'ta başlayan çatışmalar Sanayi Hapishanesi'nin yer aldığı Guveyran Mahallesi'nde sürüyor.

Çatışmalar 6. gününe girerken, YPG/PKK kuşattığı hapishanenin çevresine ilave terörist sevk etti. ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları ve helikopterleri de gece geç saatlerde, hapishane çevresine saldırılarını şiddetlendirdi.

YPG/PKK'ya destek veren ABD güçleri de dün Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde bulunan Ömer petrol sahasındaki üssünden Güveyran Mahallesi'ne çok sayıda Bradley tipi zırhlı araç gönderdi.

YPG/PKK ile çatışan DEAŞ üyeleri, halihazırda Guveyran Mahallesi'nde ele geçirdikleri Sanayi Hapishanesi'nin yanı sıra Fırat Üniversitesine bağlı İktisat Fakültesi ve Teknik Enstitü binalarında varlık gösteriyor.

Öte yandan terör örgütü YPG/PKK, çatışmalara sahne olan Haseke'de çoğu DEAŞ'lı olmak üzere alıkoyduğu en az 600 kişiyi Kamışlı ilçesine nakletti.

Çatışmalarda en az 212 YPG/PKK'lı terörist öldü

Kaynaklar, çatışmalarda en az 30 YPG/PKK'lı teröristin öldüğünü kaydetti. Terör örgütü DEAŞ'ın sözde yayın organı Amak ise çatışmalarda en az 212 YPG/PKK'lı teröristin öldüğünü ileri sürdü.

Terör örgütü YPG/PKK ise çatışmalarda ölen teröristler hakkında sayı paylaşmazken, firar eden DEAŞ'lılardan 300'ünün teslim olduğunu iddia etti.

Onlarca DEAŞ mensubu firar etmişti

DEAŞ bağlantılı oldukları tahmin edilen silahlı bir grup 20 Ocak'ta Haseke'nin güneyinde sadece DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu Sanayi Hapishanesi'ne bombalı araçla saldırı düzenlemişti.

YPG/PKK'lı teröristler gibi davranan silahlı grup, hapishane duvarını yıkarak içeri girmiş ve bu sırada onlarca DEAŞ üyesi kaçmıştı.

YPG/PKK, isyanı bastırmak ve saldırıyı püskürtmek için hapishanenin çevresine destek göndermişti.

YPG/PKK tarafından liseden cezaevine dönüştürülen Sanayi Hapishanesi'nde 54 ülkeden binlerce DEAŞ'lı bulunuyor.