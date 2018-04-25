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Çatısında elektrik üreten vergiden muaf sayılacak

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) evlerin çatısında üretilen ihtiyaç fazlası elektriğin satışında uygulanacak istisnaya ilişkin tebliğ taslağı hazırladı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 18:08
Çatısında elektrik üreten vergiden muaf sayılacak

GİB tarafından hazırlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği taslaklarıyla 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un uygulama esaslarının düzenlenmesi planlanıyor. 

Buna göre, evlerin çatısına kurulacak tek bir elektriküretim tesisinde üretilecek ihtiyaç fazlası elektrik enerjisini satanlar "vergiden muaf esnaf" kabul edilirken, bu tesislerin azami gücünün 10 kilovata kadar olması şartı getiriliyor. Apartmanın ortak ihtiyacı için de 10 kilovatı geçmeyen tek tesis kurulabilecek.

Bu kapsamda vergiden muaf esnaf kabul edilenlerin mükellefiyet tesisi, belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme gibi yükümlülükleri olmayacak. Elektrik şirketlerince, esnaf muaflığından yararlananlardan yapılan enerji alımları, gider pusulasıyla belgelendirilecek ve bu çerçevede yapılan ödemeler yüzde 5 oranında gelir vergisi kesintisine tabi olacak. 

Apartmanın ortak ihtiyacının karşılanması için kurulan tesislerden yapılan satışlarda da gider pusulası yönetim adına düzenlenebilecek. Böylece, apartmandaki tüm malikler yerine sadece yönetim adına tek bir pusula düzenlenmesi yeterli olacak. 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 18:08
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