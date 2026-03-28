Çatırdayan bina korkuttu: 51 kişi tahliye edildi
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kolonlardan gelen şüpheli sesler paniğe yol açtı; ekiplerin incelemesi sonrası 6 katlı apartmanda yaşayan 51 kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.
Gece saatlerinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1061’inci Sokak'taki 6 katlı Habib Apartmanı’nda kolonlardan ses geldiğini fark eden bina sakinleri yetkililere haber verdi.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese AFAD, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından yapılan inceleme sonrası, 10 dairenin bulunduğu apartmanda yaşayan 51 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.
Binada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce detaylı inceleme başlatılacak.