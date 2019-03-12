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Çatıdan güneş tüneli ile evin her tarafı ışıl ışıl

Artık penceresi olmayan odalar karanlığa mahkum olmaktan kurtuldu!. Güneş tüneli sayesinde odanın içerisinde doğal ışığın girmesi mümkün olabiliyor.

12 Mart 2019 Salı 13:25
Çatıdan güneş tüneli ile evin her tarafı ışıl ışıl

Bir evin içerisi ne kadar güzel olursa olsun eğer ev yeteri kadar gün ışığı almıyorsa o güzelliğin hiçbir önemi kalmaz. Onun için evlerde doğal ışıklandırma metotlarının yaygın bir biçimde kullanılması faydalı.

Bazı binalarda ışıklandırmayı sağlamak için kullanılabilecek unsurlar çok sınırlı..

Özellikle müstakil olan bazı evlerde çatı katları pencere takılabilecek bir özelliğe sahip değildir. Odaların aydınlatması da tam olarak sağlanamamaktadır.

Artık penceresi olmayan odalar karanlığa mahkum olmaktan kurtuldu!.

Güneş tüneli sayesinde odanın içerisinde doğal ışığın girmesi mümkün olabiliyor.

Oda dediysek, banyolar, girişler, koridorlar, yani penceresi bulunmayan neresi varsa bu yöntemle gün ışığına kavuşuyor.

Hem müstakil bir evde oturanlar hem de apartman hayatı yaşayanlar güneş tüneli kurdurabiliyor.

Burada temel yapı, yansıtıcı borularla, gün ışığının çatıdan evlerin dairelerin içine aktarılması..

Müstakil evlerde çatı eğimli olduğu için kullanılan boru yapısı değişim göstermektedir. Müstakil evlere kurulan güneş tünellerinin borularında daha çok eğim bulunmaktadır. Binalarda kullanılacak olan tünellerde ise böyle bir sorun bulunmamaktadır. Düz bir biçimde inerek belirtilen yeri ışıklandırmaya yarayan bu tüneller elektrikten tasarruf etmek isteyenler içinde tercih vesilesi..

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 13:25
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  3. ışıklandırma
  4. Güneş tüneli
  5. Müstakil evler

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