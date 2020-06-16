  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu’da tamir ettiği çatıdan düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 09:36:16 -
Çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu’da tamir ettiği çatıdan düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Kuzeykent Ufo İş Merkezindeki çatıda tamirat işi yapan işçi R.C., bir anda dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan R.C., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan R.C., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölen şahsın cenazesi, hastanenin morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı