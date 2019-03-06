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Çatıdan düşen kar 8 aracı pert etti

Ağrı'da çatılarda oluşan kar ve buz kütleleri havaların ısınmasıyla birlikte tehlike oluşturmaya başladı. İnşaat halindeki bir binanın çatısından düşen kar kütlesi, park halindeki 8 aracı kullanılamaz hale getirdi.

06 Mart 2019 Çarşamba 19:01
Çatıdan düşen kar 8 aracı pert etti

Ağrı'da bir süredir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, binaların çatılarında kar ve buz kütleleri oluşmasına neden oldu.

Kar yağışının kesilmesi ve havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte sarkıtlar da tehlike saçmaya başladı. 

Kopan buz ve kar kütleleri vatandaşlar için risk oluşturuyor. Yavuz Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki 6 katlı bir binanın çatısından düşen kar kütlesi, park halindeki 8 aracı kullanılamaz hale getirdi. 

Araçlarda kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 19:01
  1. Ağrı
  2. kar yağışı
  3. GÜNCEL Haberleri
  4. kar ve buz kütleleri
  5. soğuk hava

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