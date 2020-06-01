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Aktüel

Çatıda sıkışan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı

Nevşehir’de bir binanın çatısındaki yağmur saçağına sıkışan ebabil kuşu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 15:05:59 -
Çatıda sıkışan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı

Nevşehir’de bir binanın çatısındaki yağmur saçağına sıkışan ebabil kuşu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yenimahalle Okul Sokak’ta bulunan bir apartmanın çatı kısmında ki yağmur saçağına sıkışan ebabil kuşunu fark eden mahalle sakinleri ve esnaflar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Kısa sürede mahalleye gelen Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, merdiven yardımı ile çıktıkları 3 katlı apartmanın çatısında sıkışan ebabil kuşunu kurtardı.


Ayağına dolanan ip ve telleri makas yardımı kesen itfaiye çalışanları daha sonra kuşu yeniden doğaya saldı.

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