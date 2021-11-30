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Gündem Çatı ile uçtu, metrelerce uzaktaki caddeye savrularak öldü!
Gündem

Çatı ile uçtu, metrelerce uzaktaki caddeye savrularak öldü!

Şiddetli fırtına silsilesi sebebiyle gerçekleşen kazalar acı haberleri de beraberinde getiriyor. Kocaeli'nin Derince ilçesinde fırtına esnasında çatıdan düşerek hayatını kaybettiği düşünülen Turan Usta'nın çatıyla birlikte uçarak öldüğü anlaşıldı. Malzemeleri sağlamlaştırmak isterken havalanarak metrelerce uçan Usta, kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 13:14:00 -
Çatı ile uçtu, metrelerce uzaktaki caddeye savrularak öldü!

Kocaeli'nin Derince ilçesinde fırtına esnasında çatıdan düşerek hayatını kaybettiği düşünülen Turan Usta'nın çatıyla birlikte uçarak öldüğü anlaşıldı. Sırrıpaşa Mahallesi Kaçar Sokak üzerindeki 4 katlı binanın çatısındaki malzemeleri sağlamlaştırmaya çalışan Usta'nın, bu sırada şiddetini artıran rüzgar nedeniyle altındaki metal yapı malzemesiyle birlikte havalanıp, metrelerce uçarak Nato Caddesi'ne düştüğü belirlendi. Ağır yaralanan Usta, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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