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Yerel Çatı cayır cayır yandı: Ordu’da 3 katlı binada yangın korkuttu
Yerel

Çatı cayır cayır yandı: Ordu’da 3 katlı binada yangın korkuttu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Çatı cayır cayır yandı: Ordu’da 3 katlı binada yangın korkuttu

Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan yangın, bir daire ile çatı katında hasara neden oldu.

Yangın, Düzköy Mahallesi Merkez Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup Mert’e ait 3 katlı binanın üçüncü katında ve çatı bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

 

Alevleri fark eden aile bireyleri ve çevredeki komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik süren söndürme çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonrası itfaiye ekipleri binada bir süre soğutma çalışması yaptı. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, binanın üçüncü katı ve çatısında maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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