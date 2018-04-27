Çatı aday formülü tutmadı B planı devrede

CHP lideri Kılıçdaroğlu öncülüğünde yaptıkları ‘tek aday’ planı çöken muhalefet, şimdi de sandalye kapma umuduna sarıldı. Yeni plan; sandalye ittifakı ile vekil sayısını artırmak.

Muhalefet cephesinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun sahneye koymaya çalıştığı oyunun başlangıcı, ‘tek aday’ girişimiyle kendini gösterdi. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve devamında HDP’nin destekleyebileceği ortak bir aday üzerinde uzlaşma arayan Kılıçdaroğlu’nun bu girişimi, kendi partisi içinden büyük tepki çekti.

‘SIFIR BARAJ’ HEDEFİ

Cumhurbaşkanlığı için “Tek aday” modelinin ikinci ayağını oluşturması planlanan ittifak modeli, “sıfır baraj” olarak Kılıçdaroğlu tarafından tüm görüşmelerinde diğer muhalefet partilerine anlatıldı. Diğer partilerden destek isteyen Kılıçdaroğlu, kendi partisinden yükselebilecek itirazları susturmayı amaçlarken, bu konuda henüz bir net tablo ortaya koyamadı.İlk formülünün sonuçsuz kalmasıyla birlikte iktidar tabanında oluşabilecek “mutsuz” seçmenleri kendi bloklarına çekme gayretiyle “ittifak” yapabilecek partilerin sayısını mümkün olduğunca genişletme üzerine yoğunlaşıldı.

SANDALYE PAZARLIĞI

“5”li ittifak için yola çıkan Kılıçdaroğlu’nun hedefinde, Meclis’e ne kadar çok parti sokabilirse, iktidar kanadını oluşturan “Cumhur İttifakı”ndan o kadar sandalye kapabilme bulunuyor. CHP, SP, DP, BTP ve İYİ Parti’nin bir arada “ittifak” halinde seçimlere girmesini hedefleyen Kılıçdaroğlu’nun bu planın başarıyla ulaşma şansı da yine zora girmiş görünüyor. Diğer partilerin olumlu yanıt vermesine rağmen henüz yanıt vermeyen İYİ Parti’nin, bu konuda da Kılıçdaroğlu’nun girişimlerini boşa çıkartabileceği ifade ediliyor.

AMAÇLARI KİLİTLEMEK

İlk turda Erdoğan’ı seçtirmemek için her türlü pazarlığı yapan muhalefet, TBMM’deki çoğunluğu alarak ikinci tura avantajlı olarak girmek istiyor. Bunun için 600 vekilin seçileceği TBMM’de en az salt çoğunluk olan 301 sandalyenin muhalefete geçmesi temel hedef olarak belirlendi. Çoğunluğun muhalefete geçmesi durumunda, Cumhurbaşkanı hakkında “suç isnadıyla” davalar açılmasının da önü açılacak. TBMM, üye tamsayısının salt çoğunluğu yani 301 oyla vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebiliyor. Meclis, üye tamsayısının beşte üçü yani 360 oyla soruşturma açılmasına karar verebilir.

Akşam