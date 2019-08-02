Çatalcam Merkez Bankası’nın faizlerini değerlendirdi

Türkiye Tekniker ve Yüksek Teknikerler Derneği Genel Başkanı Murat Çatalçam basın açıklaması gerçekleştirerek Merkez Bankası’nın faiz indirimini değerlendirdi.

Türkiye Tekniker ve Yüksek Teknikerler Derneği Genel Başkanı Murat Çatalcam Genel Başkan Türkiye Merkez Bankası’nın faizlerdeki indirim kararı ile muhtemel üretim gücüne vepiyasalara yansımaları hakkında açıklamalarda bulundu. Çatalçam basın açıklamalarında şu ifadelere yer verdi, “Faiz indirim kararını memnuniyet le karşılıyoruz, ancak aynı kararın özel ve bazı kamu bankaları,finans kurumları tarafından da uygulamada hayata geçirilip desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Böylelikle son günlerde daralma eğilimine yönlenen lokomotif sektörlere büyük rahatlama imkânı doğacak, ticari hareket ve üretim gücümüz yükseliş trendine geçecek hepimiz kazanacağız.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi indirim kararı güzel ama yeterli değildir, uygulamada özel kuruluşlar tarafından da kabul edilmelidir. Bankacılığın ana kazanç temeli para ile daha çok para kazanmak basitçe. Ama katılımcı bankacılık anlayışı farklı, bir nevi yüzlerce binlerce on binlerce ortak birlikte iş yapıyor. Kar ile zarar kardeşliğini tadıyorlar. Bu manada şahsen ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına faiz indirimini olumlu karşılıyoruz. Fakat acilen özel bankalar ve finans kurumları tarafından da uygulamada hayata geçirilmesini bekliyoruz. Paralar faizden üretime, istihdama yerli ve milli teknolojiye yatırıma dönmeli faiz indirimi ile lokomotif sektörlerin önü açılıp Dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yerimizi artırarak korumalıyız. Değerli sanayici ve iş adamlarımızın da faizle hem de yüksek faizle iş yapmaya çalışmaktansa alternatif yöntemler üzerinden borçlu olmak yerine bankaların yüksek faiz talebine karşın AB, ABD’de olduğu gibi finansal ortaklık iştirak ortağı modeli ile kalkınmamıza katkı sağlamalarını beklemekteyiz. Hepimiz aynı gemide olduğumuza göre batmasını bekleyenlere inat hızlandıralım, hızlanalım büyüyen gelişen Türkiye için hepimize katkı sağlayalım.”