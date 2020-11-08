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Aktüel Çatalca'da yankesicilik yöntemiyle para çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
Aktüel

Çatalca'da yankesicilik yöntemiyle para çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-08 14:33:21 -
Çatalca'da yankesicilik yöntemiyle para çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Çatalca'da, yankesicilik yöntemiyle para çaldığı öne sürülen 2 kişi yakalandı.

Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Kasım'da Kaleiçi Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde H.G'nin cebinden 3 bin 700 lira çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını belirledi.

Zanlılar Mustafa Ü. ve Ozan Ü. Kemerburgaz Mahallesi'nde yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 3 bin 700 lira bulundu.

Zanlıların, yerde para buldukları bahanesiyle H.G'yi durdurduğu, daha sonra kavga ettikleri izlenimi vererek cebinden parayı yankesicilik yöntemiyle çaldıkları belirlendi.

Şüphelilerden Mustafa Ü'nün emniyette yankesicilik ve dolandırıcılık suçlarından 15 kaydının bulunduğu, Ozan Ü'nün ise 4 ayrı suçtan arandığı, 4 yıldır sahte kimlikle kaçak olarak yaşadığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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