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Aktüel Çatalca'da otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü
Aktüel

Çatalca'da otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü

Hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 10:34:04 -
Çatalca'da otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü

İSTANBUL (AA) - Çatalca'da meydana gelen trafik kazasında, hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çatalca Yolu Caddesi İstanbul istikametinde seyir halinde olan 34 BJR 026 plakalı hafriyat kamyonun sürücüsü, trafiğin yavaşlaması üzerine durdu.

Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan 34 DF 9457 plakalı otomobilin sürücüsü Nagehan Ö. duramayarak kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilin sürücüsü Nagehan Ö. yapılan tüm müdahelelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.


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