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Aktüel

Çatalca-Arnavutköy yolunda seyreden tır dorsesinde yangın çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 17:07:00 -
Çatalca-Arnavutköy yolunda seyreden tır dorsesinde yangın çıktı

İSTANBUL (AA) - Çatalca-Arnavutköy yolunda seyir halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı.

Çatalca-Arnavutköy yolunda seyreden tırın sürücüsü, aracın dorsesindeki tekerleklerden birisinden alevlerin yükseldiğini fark ederek tırı emniyet şeridine çekti.

Tırda bulunan ve yoldan geçen diğer araçlardaki söndürme tüpleriyle yangına müdahale edildi ancak yetersiz kalındı.

Bazı araçlardan alınan söndürme tüpleri ise son kullanma tarihleri geçtiği için işlev görmedi. Tırdaki yangın, yoldan geçen başka bir tırın büyük yangın söndürme tüpü kullanılarak kontrol altına alındı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, araçta soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle tırın dorsesinde hasar meydana geldi.

Yangın anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


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