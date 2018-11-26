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Çatalca AK Parti belediye başkan adayı kim oldu 2019?

AK Parti Çatalca belediye başkan adayı belli oldu mu? AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? AK Parti İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bir çok ilin belediye başkan adaylarını salı günü açıklanacağını duyurdu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde AK Parti Çatalca belediye başkan adayı kim?

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:52
Çatalca AK Parti belediye başkan adayı kim oldu 2019?

AK Parti Çatalca belediye başkan adayı belli oldu mu? AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? AK Parti İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bir çok ilin belediye başkan adaylarını salı günü açıklanacağını duyurdu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde AK Parti Çatalca belediye başkan adayı kim?

2019 belediye başkan adayları AK Parti listesi belli oldu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde kimin yer aldığı merak konusu oluyordu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları belli oldu mu? Çatalca AK Parti belediye başkan adayı Mesut Üner olacağı söyleniyor. Mesut Üner Çatalca İlçe Başkanı ve Mimar olarak görev yapmakta. 

AK Parti Ümraniye belediye başkan adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. 

Mesut Üner kimdir? Çatalca AK Parti belediye başkan adayı Mesut Üner mi?

 

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 17:52
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