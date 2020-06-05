  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çatak’ta vahşi çöp depolama sona erdi

VAN (İHA) – Van’ın Çatak Belediyesi, Türkiye’nin en temiz ve el değmemiş çayı olarak bilinen Çatak Çayı’nda büyük bir sorun olan vahşi çöp depolama alanını kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 17:57:48 -
Çatak’ta vahşi çöp depolama sona erdi

VAN (İHA) – Van’ın Çatak Belediyesi, Türkiye’nin en temiz ve el değmemiş çayı olarak bilinen Çatak Çayı’nda büyük bir sorun olan vahşi çöp depolama alanını kaldırdı.


Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, seçim döneminde vatandaşlara vaat ettiği sözlerini yerine getirmeye devam ediyor. Açıklamalarda bulunan Başkan Şeylan, “Türkiye’nin en temiz akarsuları arasında yer alan 145 kilometre uzunluğundaki Dicle Nehri’nin en büyük kolları arasında bulunan Çatak Çayımızda yapılan araştırmalara göre yaklaşık 16 balık türü yaşıyor. Çevre temizliği açısından vahşi depolamaya son vermemiz çok büyük önem taşıyor. Çayın yapısında bozulma ile yerleşim birimlerinin atık suları, çöpleri ve kömür külleri ile kirlenme tespit ettik. Çatak Çayı’ndaki bozulmanın bütün bir Dicle Nehri sistemini olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmazdır. Dolayısıyla bozulma süreci bu şekilde ilerlemeden buna bir önlem almamız lazım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yol haritasında olan ‘Sıfır Atık’ yaklaşımına istinaden ilçemizde toplanan çöpler, Gevaş ilçesinde bulunan depolama alanına taşınacak. Orada bulunan ileri teknoloji sayesinde çöplerimiz ekonomik faydaya dönüşecek. Çevremizin sağlığı korunacak, ekolojik dengenin devamlılığı sağlanacak. Çatak çok daha temiz ve sağlıklı bir çevreye bürünecek” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı