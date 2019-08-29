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Çatak Kaymakamı Çeçen, göreve başladı

VAN (İHA) – Son Kaymakamlar kararnamesiyle Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinden Van’ın Çatak ilçesine atanan Kaymakam Ekrem Çeçen, göreve başladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:08
Çatak Kaymakamı Çeçen, göreve başladı

VAN (İHA) – Son Kaymakamlar kararnamesiyle Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinden Van’ın Çatak ilçesine atanan Kaymakam Ekrem Çeçen, göreve başladı.


Cumhurbaşkanlığının 7 Ağustos 2019 tarihli 2019\268 sayılı atama kararnamesi ile Van’ın Çatak ilçesine atanan Kaymakam Ekrem Çeçen ilçeye geldi. Kaymakamlık binasının önünde bekleyen kurum amirleri tarafından karşılanan Kaymakam Çeçen, herkesle tek tek tokalaştıktan sonra makamına geçti. Kaymakam Çeçen, makamında ilçenin durumu hakkında ilgili birim amirlerinden bilgi alarak resmen görevine başladı.



Kaymakam Ekrem Çeçen kimdir?


1983 yılında Kayseri İli Yeşilhisar ilçesinde doğdu. İlkokulu Yeşilhisar’da, ortaokulu ve liseyi Ankara’da tamamladıktan sonra 2006 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden onur derecesiyle mezun oldu.Sırasıyla Erciş/Van Mal Müdürlüğü’nde muhakemat memuru olarak; Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı’nda ve Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nda gelir uzman yardımcısı olarak; Kocaeli Defterdarlığı’nda milli emlak denetmen yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2011 yılında yapılan Kaymakam Adaylığı Sınavını kazanarak Kayseri Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı. Kırşehir’in Akpınar ve Bolu’nun Seben İlçesinde Kaymakam vekilliği görevinde bulundu. İngiltere’nin Porstmouth Üniversitesi’nde “An Analysis on Narcotics in Turkey: The Theoretical Perspective of the Fight Against Drugsand the Importance of Turkey (Türkiye’de Narkotik Üzerine Bir Analiz: Uyuşturucuyla Mücadelenin Teorik Perspektifi ve Türkiye’nin Önemi)” konusunda Kamu Yönetimi alanındaki yüksek lisansını tamamladı. Kaymakamlık kursunu üstün başarı ile tamamlayarak 22.06.2015-05.09.2017 Devrekani Kaymakamı, 16.09.2017 - 08.08.2019 Kürtün Kaymakamlığı görevini yapan Çeçen, 08. 08.2019 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 2019/268 atama kararnamesiyle Çatak ilçesine tayini çıktı.


Kamu yönetimi alanında yayımlanmış kitabı bulunmakta olup iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:08
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