Casus ilan etmişti! Adnan Oktar’ın ağabeyine dava şoku

Adnan Oktar Terör Örgütü grubunun lideri Adnan Oktar'ın ağabeyi Kenan Oktar örgütün eski üyesi Ceylan Özgül'le davalık oldu. Ağabey Oktar Ceylan Özgül’e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanacak.

Operasyon değerlendirmesi

Ceylan Özgül örgütten geçtiğimiz yıllarda ayrılmış ve örgütün kirli yüzünü bazı televizyonlara çıkarak anlatmıştı. Oktar'ın evinde zorla tutulduğunu, defalarca tecavüze uğradığını ve örgüt üyesi olduğu dönemde işkenceye maruz kaldığını ileri sürmüştü. Yaptığı açıklamalarla aylarca gündemden düşmeyen Özgül, geçtiğimiz aylarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar Terör Örgütü'ne yönelik yapılan operasyon kapsamında yine televizyonlara çıkarak yapılan operasyon için geç kalındığını söyleyerek örgüt hakkında konuşmaya devam etmişti.

Örgütü eleştirince casus ilan etti

Adnan Oktar'ın ağabeyi Kenan Oktar yapılan operasyon sırasında gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı. Ceylan Özgül'ün Adnan Oktar ve müritleri hakkında yaptığı açıklamalara sosyal medya üzerinden ateş püsküren Kenan Oktar, "Ceylan Özgül bir İngiliz casusu olarak içerimize sızmıştır" şeklinde hakaret içerikli sözler sarf etti.

2,5 yıl hapsi isteniyor

Savcılığa başvuran Özgül'ün şikayeti sonrası Kenan Oktar hakkında 'Hakaret' suçundan 2,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.