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Casper’dan yeni VIA G3

Casper’ın yapay zekâ ve tasarım özellikleriyle benzerlerinden ayrışan yeni akıllı telefonu VIA G3, alternatif renk seçenekleriyle birlikte piyasaya çıktı.

06 Ocak 2019 Pazar 09:18
Casper’dan yeni VIA G3

Teknoloji şirketi Casper’ın yapay zekâ ve tasarım özellikleriyle benzerlerinden ayrışan yeni akıllı telefonu VIA G3 piyasaya çıktı. Alternatif renk seçenekleriyle dikkat çeken telefon, iki katmanlı Incell teknolojisine sahip ekranıyla göz dolduruyor. VIA G3’te bulunan Helio P22 işlemci, yapay zekâyı yeni bir seviyeye taşıyor. Ürünün 2.0 Ghz yüksek frekans hızı ve 8 çekirdeği sayesinde yüksek performans gerektiren çoklu işlemler hızla yapılabiliyor. Bununla birlikte işlemcide bulunan 12 nanometre diğer modellere göre daha fazla batarya optimizasyonu sağlayarak yoğun kullanımda bile performans sağlıyor.

Alternatif renk seçenekleri

Casper’ın ilk gradyan renkli tasarıma sahip akıllı telefonu olan VIA G3, gece mavisi ve deniz yeşili olmak üzere iki alternatif renk seçeneğiyle piyasaya çıktı. Mavi, yeşil ve siyahı aynı şık tasarımda buluşturan telefon, orijinal ve pürüzsüz arka kapak dokusuyla iddialı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 09:18
  1. Casper
  2. VIA G3
  3. Helio P22 işlemci

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