Casper’dan “Fırsat Maratonu” kampanyası

Telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC’lere kadar uzanan geniş ürün gamına sahip şirket, kasım ayı boyunca yeni nesil teknolojilerini ve ürünlerini “Fırsat Maratonu” kampanyasıyla teknolojiseverlerle buluşturuyor. Güçlü oyun ve performans bilgisayarları Excalibur başta olma üzere, Nirvana iş bilgisayarları, VIA telefon ve tabletlerde bu ay boyunca her güne farklı sürpriz indirim ve hediye kampanyaları müşterileri bekliyor. Oyun bilgisayarı G900 ile 2 bin lira değerindeki özel oyuncu kulaklığına sahip olma fırsatı Excalibur’un kasım kampanyasında müşterilerle buluşuyor.