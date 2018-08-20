Casper cari açığı düşürüyor

Şirket yöneticileri, ’’Biz hep ülkemize inandık, Türkiye’nin yenilikçi teknoloji markalarına ihtiyacı var dedik. Yurtdışından gelen standart konfigürasyonları tüketiciye dayatmak yerine, 40 bin metrekarelik üretim tesisimizde binlerce farklı konfigürasyonla geniş bir seçenek yelpazesi ile tüketicimizin karşısına çıktık. Casper olarak, daha yeni teknolojileri daha makul fiyatlara üreterek yabancı markalarla rekabet ettik ve pazar lideri olduk. Türkiye hem bilgisayar çöplüğüne dönmekten kurtuldu, hem markamızın yerli üretime katkısı oldu, hem de fiyatların makul seviyede kalması, Türkiye’nin bilgisayar cari açığını düşürdü’’ değerlendirmesinde bulundu.