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Case IH traktör tanıtım günleri Güneydoğu Anadolu'da başladı

Case IH, Güneydoğu Anadolu'da düzenlediği saha etkinliklerinde, çiftçileri, Türkiye'nin ilk yerli üretim yarı otomatik şanzımanlı traktörüyle buluşturuyor

25 Haziran 2019 Salı 15:55
Case IH traktör tanıtım günleri Güneydoğu Anadolu'da başladı

İSTANBUL (AA) - TürkTraktör'ün markası Case IH, son teknolojiye sahip traktör ve tarımsal ekipmanlarını tanıtmak üzere Güneydoğu Anadolu’da gerçekleştirdiği etkinliklerde bölge çiftçilerini ağırlıyor.

TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, Case IH, Güneydoğu Anadolu'da düzenlediği saha etkinliklerinde, çiftçileri, Türkiye'nin "ilk yerli üretim" yarı otomatik şanzımanlı traktörüyle buluşturuyor.

Case IH, ziyaret edeceği illerde düzenlenecek etkinliklerde, ilk kez bu yıl mart ayında tanıtımı yapılan FarmallA Active Drive4 serisini tanıtırken, aynı zamanda bölgenin en çok tercih edilen traktörleri olan JX, JXB ve JXC serilerinin ve bu traktörlere uygun olan pulluk, kültivatör ve rotovatör ekipmanlarının da çiftçiler tarafından birebir deneyimlenmesine imkan sunuyor.

Çiftçilerin yoğun ilgisi ile başlayan etkinlik, ilk durağı Şanlıurfa'dan sonra Türkiye’nin farklı bölgelerinde devam edecek. Tanıtımda yer alan Case IH FarmallA Active Drive4 serisi, ilk yerli üretim yarı otomatik transmisyona sahip traktör olma özelliği taşıyor. Bu seri, sunduğu vites seçenekleri sayesinde kullanıcının sadece zamandan değil, aynı zamanda yakıttan da tasarruf elde etmesine imkan tanıyor.

Çiftçi buluşmaları sırasında ziyaretçiler, hem bu seriyi hem de Güneydoğu Anadolu bölgesinin en çok tercih edilen traktör serilerini yakından inceleme fırsatı yakalıyor.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 15:55
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