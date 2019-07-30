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CAS, Trabzonspor’un 2010-2011 sezonuna ilişkin başvurusunu reddetti

Trabzonspor Kulübü’nün, Fenerbahçe’nin şampiyon olduğu 2010-2011 sezonuna ilişkin Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) yaptığı itiraz, kurul tarafından kabul edilmedi.

30 Temmuz 2019 Salı 14:37
CAS, Trabzonspor’un 2010-2011 sezonuna ilişkin başvurusunu reddetti

Trabzonspor Kulübü’nün, Fenerbahçe’nin şampiyon olduğu 2010-2011 sezonuna ilişkin Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) yaptığı itiraz, kurul tarafından kabul edilmedi.


Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 2010-2011 sezonuna ilişkin Trabzonspor’un yaptığı başvuru sonucunu açıkladı. Mahkeme, yaptığı 2 sayfalık açıklamada, bordo-mavililerin itirazı hakkında, "Bir karar çıkması için Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu veya FIFA’nın herhangi bir yasal belgesini kanıt olarak gösteremedi. Trabzonspor’un şampiyon ilan edilmesinin izin verilmesine dair hiçbir yasal hüküm bulunmuyor" açıklamasını yaptı.



Trabzonspor’un iki mektubu reddedildi


Öte yandan CAS, Trabzonspor’un 17 Nisan 2018’de FIFA Disiplin Komitesi’ne ve 27 Nisan 2018’de FIFA Tahkim Komitesi’ne yolladığı mektupların reddedilmesine de karar verdiğini açıkladı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:37
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