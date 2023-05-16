Çarşı pazar çok fena karışacak! CHP'li isimden, Babacan ve Davutoğlu'na olay sözler

CHP'nin arka bahçesi Halk TV'de kalem oynatan Mehmet Tezkan, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Babacan ve Davutoğlu şişirilmiş balonmuş” itirafında bulunmak zorunda kaldı.

“İlk turun galibi tartışmasız Erdoğan’dır” diyerek "Heh şöyle, yola gel bakalım" dedirten Tezkan, “Kılıçdaroğlu’nun yüzde 49, Erdoğan’ın yüzde 45 oranında oy alması beklenirken ne oldu da tam tersi oldu” sorusunu irdelediği yazısında, özetle şunları kaydetti:

"CHP’nin oy oranında milim kımıldama yok… Şimdi denilecek ki yüzde 22’den yüzde 25’e çıktı bünyesine aldığı partiler üç puan getirdi… Hayır… 2015 seçimlerinde CHP’nin oyu yüzde 25’ti… (...) Zaten CHP’nin kemik kitlesi bu kadardır; yüzde 23/24/25…

Ama bu kez seçime farklı girdi… Bünyesine Saadet Partisi’ni, Gelecek Partisini , Demokrat Partiyi, DEVA’yı alarak girdi… DEVA’ye 13, Gelecek Partisi ile Saadet’e 10’ar, DP’ye de 3 milletvekilliği verdi. Garantili yerlerden kontenjan açtı. Yani 36 milletvekilliğini sundu. Karşılığında onlardan kaç oy geldi? Sıfır…

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Demek ki Babacan’ın da, Davutoğlu’nun da tabanı yokmuş. AKP’den kimseyi peşlerinden sürükleyememişler. Şişirilmiş balonmuşlar. Kağıttan kaplanmışlar… Kendilerini iyi pazarlamışlar!...”