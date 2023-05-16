  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tanju Özcan’dan CHP’ye çok sert seçim tepkisi: HDP’nin 3 kuruşluk oyunu alacağız diye...

Hesap uzmanına bak... Vekillerin yüzde 25'ini kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs ve seçim çağrısı

CHP' karıştı! İstifa sesleri yükselmeye başladı! Partide büyük rahatsızlık

Kuyumcudan altın alacaklar dikkat! Merkez Bankası duyurdu, bu sabah itibariyle resmen başladı

ABD'nin F-22'sine rakip olacak! Milli Muharip Uçak'la ilgili seçimlerin hemen ardından bomba gelişme

Cumhur İttifakı'ndaki partiden Sinan Oğan'a şok tepki! İkinci tur öncesi ortalığı karıştıracak sözler

Bergüzar Korel seçim sonrasında isyan etti! Deprem bölgesinden gelen sonuçlar...

Rusya'dan Kiev'e İHA ve füze saldırısı

14 Mayıs seçimlerini doğru bilen anket şirketinden ikinci tur tahmini! Son sonuçları duyurdular
Medya Çarşı pazar çok fena karışacak! CHP'li isimden, Babacan ve Davutoğlu'na olay sözler
Medya

Çarşı pazar çok fena karışacak! CHP'li isimden, Babacan ve Davutoğlu'na olay sözler

Yeniakit Publisher
2023-05-16 14:27:00 -
Çarşı pazar çok fena karışacak! CHP'li isimden, Babacan ve Davutoğlu'na olay sözler

CHP'nin arka bahçesi Halk TV'de kalem oynatan Mehmet Tezkan, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Babacan ve Davutoğlu şişirilmiş balonmuş” itirafında bulunmak zorunda kaldı.

CHP'nin arka bahçesi Halk TV'de kalem oynatan Mehmet Tezkan, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Babacan ve Davutoğlu şişirilmiş balonmuş” itirafında bulunmak zorunda kaldı.

“İlk turun galibi tartışmasız Erdoğan’dır” diyerek "Heh şöyle, yola gel bakalım" dedirten Tezkan, “Kılıçdaroğlu’nun yüzde 49, Erdoğan’ın yüzde 45 oranında oy alması beklenirken ne oldu da tam tersi oldu” sorusunu irdelediği yazısında, özetle şunları kaydetti:

"CHP’nin oy oranında milim kımıldama yok… Şimdi denilecek ki yüzde 22’den yüzde 25’e çıktı bünyesine aldığı partiler üç puan getirdi… Hayır… 2015 seçimlerinde CHP’nin oyu yüzde 25’ti… (...) Zaten CHP’nin kemik kitlesi bu kadardır; yüzde 23/24/25…

Ama bu kez seçime farklı girdi… Bünyesine Saadet Partisi’ni, Gelecek Partisini , Demokrat Partiyi, DEVA’yı alarak girdi… DEVA’ye 13, Gelecek Partisi ile Saadet’e 10’ar, DP’ye de 3 milletvekilliği verdi. Garantili yerlerden kontenjan açtı. Yani 36 milletvekilliğini sundu. Karşılığında onlardan kaç oy geldi? Sıfır…
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Demek ki Babacan’ın da, Davutoğlu’nun da tabanı yokmuş. AKP’den kimseyi peşlerinden sürükleyememişler. Şişirilmiş balonmuşlar. Kağıttan kaplanmışlar… Kendilerini iyi pazarlamışlar!...”

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23