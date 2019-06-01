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Çarşı pazar bayramlık ikramlarla doldu

Ramazan Bayramı öncesinde ikramlık şeker ve çikolata satışları arttı. Market raflarını ve pazar tezgâhlarını süsleyen ürünler vatandaştan yoğun talep görürken, kilosu 10 TL’den başlayan dökme şeker ve lokum hediyeliklerde ilk sırayı aldı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:55
Çarşı pazar bayramlık ikramlarla doldu

 Buğra Kardan 

Ramazan Bayramı çarşı ve pazarları hareketlendirdi. Bayram alışverişinin uğrak adreslerinden Mısır Çarşısı’nda şu sıralar izdiham yaşanıyor. Her keseye uygun ürününün bulunduğu çarşıda ikramlık şeker, lokum ve çikolatalar büyük rağbet görüyor.

Fiyatlar uygun

Tezgâhları dolduran cam ve akide şekerinin kilosu 10 ila 20 liradan, lokumun 20 ila 70 liradan müşterileriyle buluşuyor.  Çikolatanın kilosu da 50 ila 60 liradan alıcı buluyor. Fiyatlarda kalite belirleyici.

Marketler daha pahalı

Marketlerde ikramlık şeker, lokum ve çikolata fiyatları daha pahalı. Dökme şekerin kilosu 20 ila 30 liradan raflarda. Ayrıca marketlerde bir paket (500 gram) lokum 20 lira, çikolata da 30 liradan satışa sunuluyor. Yine bayram ziyaretlerinde ikram edilen kahvenin kilosu 50-55 liradan, çayın 20-25 liradan fiyatlanıyor.

Tatlıya ilgi artıyor

Ramazan Bayramı arifesinde tatlıya rağbet artıyor. Kilosu 70- 90 lira olan baklava ile 60-70 liradan vitrinlerde yerini alan kadayıfa sipariş yağıyor. Şu anda trileçe, muhallebi, tavuk göğsü gibi sütlü tatlılar da revaçta. Bu hafif tatlılar makul fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.

Şirketler hediyeleşmeden kıstı

2018 yaz ayında ülkemizi hedef alan ekonomik saldırıların ardından şirketler tasarrufu merkeze aldı. Harcamalarını aşağı çeken şirketler, çözüm ortaklarına her bayram öncesi gönderdikleri hediyeleri ve ikramlık çikolataları kesme yoluna gitti.

İşte fiyatlar

Çarşı ve pazarlarda ikramlık şekerleme, lokum, çikolata fiyatları şu şekilde:

Ürün                                      KG/TL

-Cam Şeker                         10

-Akide Şekeri                       15

-Jelibon                                25

-Çilekli Lokum                      10

-Naneli Lokum                     10

-Damla Sakızlı Lokum          25

-Güllü Lokum                       55

-Krokan Lokum                    70

-Bitter Çikolata                     50

-Sütlü Çikolata                    55

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:55
  1. Ramazan Bayramı
  2. Bayram alışverişi
  3. Mısır Çarşısı
  4. ikramlık şeker
  5. ikramlık çikolata
  6. Dökme şeker
  7. Ramazan Bayramı arifesi
  8. ikramlık çikolatalar

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