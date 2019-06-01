Çarşı pazar bayramlık ikramlarla doldu

Buğra Kardan

Ramazan Bayramı çarşı ve pazarları hareketlendirdi. Bayram alışverişinin uğrak adreslerinden Mısır Çarşısı’nda şu sıralar izdiham yaşanıyor. Her keseye uygun ürününün bulunduğu çarşıda ikramlık şeker, lokum ve çikolatalar büyük rağbet görüyor.

Fiyatlar uygun

Tezgâhları dolduran cam ve akide şekerinin kilosu 10 ila 20 liradan, lokumun 20 ila 70 liradan müşterileriyle buluşuyor. Çikolatanın kilosu da 50 ila 60 liradan alıcı buluyor. Fiyatlarda kalite belirleyici.

Marketler daha pahalı

Marketlerde ikramlık şeker, lokum ve çikolata fiyatları daha pahalı. Dökme şekerin kilosu 20 ila 30 liradan raflarda. Ayrıca marketlerde bir paket (500 gram) lokum 20 lira, çikolata da 30 liradan satışa sunuluyor. Yine bayram ziyaretlerinde ikram edilen kahvenin kilosu 50-55 liradan, çayın 20-25 liradan fiyatlanıyor.

Tatlıya ilgi artıyor

Ramazan Bayramı arifesinde tatlıya rağbet artıyor. Kilosu 70- 90 lira olan baklava ile 60-70 liradan vitrinlerde yerini alan kadayıfa sipariş yağıyor. Şu anda trileçe, muhallebi, tavuk göğsü gibi sütlü tatlılar da revaçta. Bu hafif tatlılar makul fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.

Şirketler hediyeleşmeden kıstı

2018 yaz ayında ülkemizi hedef alan ekonomik saldırıların ardından şirketler tasarrufu merkeze aldı. Harcamalarını aşağı çeken şirketler, çözüm ortaklarına her bayram öncesi gönderdikleri hediyeleri ve ikramlık çikolataları kesme yoluna gitti.

İşte fiyatlar

Çarşı ve pazarlarda ikramlık şekerleme, lokum, çikolata fiyatları şu şekilde:

Ürün KG/TL

-Cam Şeker 10

-Akide Şekeri 15

-Jelibon 25

-Çilekli Lokum 10

-Naneli Lokum 10

-Damla Sakızlı Lokum 25

-Güllü Lokum 55

-Krokan Lokum 70

-Bitter Çikolata 50

-Sütlü Çikolata 55