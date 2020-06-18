Çarşı eski tadını arıyor

Coronavirüs salgını nedeniyle 23 Mart’ta kapanan, normalleşme süreci ile birlikte 1 Haziran’da tekrar kapılarını açan İstanbul’da ticaretin kalbinin attığı en önemli iki odak noktası olan Laleli ve Kapalıçarşı artık hareketli günlerine dönmeye hazırlanıyor.

LASİAD (Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği) Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Eyyüpkoca; “Bölgede otel ve restoranların büyük çoğunluğu kapalı, eylül ayı itibari ile toparlanma başlayacaktır diye düşünüyorum. Mücevher sektörü ise deneme üzerine kurgulu bir sektör olduğu için en çok zorluğu burada yaşıyoruz, bu nedenle henüz istenilen seviyelerde iş hacmi görülmüyor” şeklinde konuştu.