  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Çarşı eski tadını arıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sürecinde Türkiye’de de ilk vakaların görülmesi ile birlikte şüphesiz en çok darbe alanlar da Laleli ve Kapalıçarşı esnafı oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 10:45:00 -
Çarşı eski tadını arıyor

Coronavirüs salgını nedeniyle 23 Mart’ta kapanan, normalleşme süreci ile birlikte 1 Haziran’da tekrar kapılarını açan İstanbul’da ticaretin kalbinin attığı en önemli iki odak noktası olan Laleli ve Kapalıçarşı artık hareketli günlerine dönmeye hazırlanıyor.

LASİAD (Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği) Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Eyyüpkoca; “Bölgede otel ve restoranların büyük çoğunluğu kapalı, eylül ayı itibari ile toparlanma başlayacaktır diye düşünüyorum. Mücevher sektörü ise deneme üzerine kurgulu bir sektör olduğu için en çok zorluğu burada yaşıyoruz, bu nedenle henüz istenilen seviyelerde iş hacmi görülmüyor” şeklinde konuştu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı