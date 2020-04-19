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Aktüel

Çarşamba ıssız kaldı

Korona virüs salgınına karşı 2.

2020-04-19 18:42:27 -
Çarşamba ıssız kaldı

Korona virüs salgınına karşı 2. kez alınan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası Samsun’un Çarşamba ilçesi ıssız bir görünüme büründü.


Korona virüs salgınına karşı 31 şehirde alınan sokağa çıkma yasağına Samsun’un Çarşamba ilçesi de uydu. Şehir merkezinde fırınlar ve nöbetçi eczanelerin dışında açık herhangi bir işletmenin olmadığı gözlenirken, cadde ve sokakların boş görüntüsü objektiflere yansıdı.


Sokağa çıkma yasağı 00.00 itibarıyla son bulacak.

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