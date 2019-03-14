0553 313 94 23

Çarşafa giren hırsızları bant kesme aparatıyla püskürttü

Bursa'da bir kuyumcu sahibi, çarşafa girip soygun yapmak için gelen hırsızları, fırlattığı bant kesme aparatıyla olay yerinden uzaklaştırdı.

14 Mart 2019 Perşembe 13:56
Çarşafa giren hırsızları bant kesme aparatıyla püskürttü

Bursa'da kendilerini çarşafla kamufle eden 2 kişi, silahla kuyumcu soymaya kalkıştı. Soyguncuların planları, kuyumcu sahibinin fırlattığı bant kesme aparatına takıldı.

Kullandıkları aracı da gasp etmişler

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Erikli Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda saat 10.10 sıralarında meydana geldi. Çarşafla kamufle olan 2 kişi ellerinde uzun namlulu silahlarla bir kuyumcuya gelerek soygun girişiminde bulunmak istedi. Kapıyı açıp içeri giren soyguncu, kuyumcunun kendisine bant kesme aparatı fırlatmasıyla panikleyerek kullandıkları araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Konuyla ilgili yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri şahısların kullandığı aracı 2 gün önce gasp ettiklerini belirledi. Çarşaflı soyguncuların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:56
  1. Bursa
  2. kuyumcu
  3. Soyguncular
  4. soygun girişimi
  5. polis ekipleri
  6. Çarşaflı soyguncular

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Feministler sosyal medyada da ezana saldırdı!
    1. Feministler sosyal medyada da ezana..
    2. "Dört büyükler"in borcu 10 milyar..
    3. ANALİZ - Lübnan'da yeni kabine ve..
    4. Emniyet Müdürlüğü, mahallelerin suç..
    5. Konya'daki silahla yaralama
    6. Murat Aydın’dan Beykozspor’a tesis..
    7. Cumhur İttifakı’ndan Eğrikavak’ta..
    8. İTO Başkanı Avdagiç: "Reel sektörün..
    9. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı..
    10. "En gerçek en doğru anket sandıktan..
    11. "Türkiye'deki Suriyeliler için 1,5..
    12. DSP Genel Başkanı Aksakal: 31 Mart..
    13. Genel Sekreter Gökçe: Önceliğimiz iki..
    14. Başkan Akkaya, istişare toplantısına..
    15. ÖSYM YDS giriş belgelerini yayınlandı
    16. Eskişehir ile Cibuti arasında sanayi..
    17. İran’da boru hattında patlama
    18. (Özel) Küçükçekmece’de motosiklet..
    19. İTO Başkanı Avdagiç: "Bankacılık..
    20. Bu Yollar Araç Trafiğine Kapatılacaktır
    21. Başkan Öztürk Senirköy Mahallesi’nde..
    22. İTO Başkanı Avdagiç: "İstihdamla..
    23. Sarıyer Belediye Başkanı Genç, Tıp..
    24. İki gün üst üste intihara teşebbüs etti
    25. "Orta Anadolu Arıcılık Buluşması"
    26. Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2 yaralı
    27. İTO Başkanı Avdagiç: "Büyümede bu..
    28. Başkan Can vatandaşlara projelerini..
    29. "Suriye'de Anayasa Komitesi'nde son..
    30. TÜSİAD, Tokyo'da düzenlenecek B20..
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın
    Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde bomba anket sonuçları!
    Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde bomba anket sonuçları!