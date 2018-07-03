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Çarşaf temizliği neden önemli?

Çarşafların uzun süre yıkanmaması kötü kokunun yanında enfeksikyon kapma nedeni de olabilir. Peki hijyenik olmayan uykuyu engellemek için ne yapmak gerekir?

03 Temmuz 2018 Salı 23:47
Çarşaf temizliği neden önemli?

Uyku esnasında terlemeyi sürdürürüz ve vücut yağları salınmaya başlar. Kumaş liflerinde tükürük, idrar, genital sıvılar ve dışkı bulmak mümkündür.

Çarşaflar düzenli bir şekilde yıkanmıyorsa ve kişinin vücudunda çizikler ya da yaralar varsa, enfeksiyon kapması olasıdır. Ayak mantarı gibi mantar türleri de kumaşlardan kapılabilir.

Düzenli yıkamadan kaçındığınız kirli yatak çamaşırları yüzünden, yatağın diğer bölümleri zarar görebilir.

Çarşafların ve yastık kılıflarının sık sık yıkanmaması, sıvıların yastıklara ve şiltelere sızmalarına sebep olur. Bunları temizleyebilmek, çarşafları makineye atıp yıkamaktan çok daha zordur.

Hijyenik olmayan uykuyu engellemek adına, çarşafları haftada bir değiştirmek ve yıkamak gerekiyor.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 23:47
  1. çarşaf temizliği
  2. temizlik

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