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Aktüel

Çarşaf giyerek yankesicilik yapan iki şüpheli kadın yakalandı

- Yankesicilik anları iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:50:59 -
Çarşaf giyerek yankesicilik yapan iki şüpheli kadın yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çarşaf giyerek kadınların cüzdanlarını yankesicilik yöntemiyle çaldıkları belirlenen iki zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda giyim mağazalarında meydana gelen yankesicilik olayının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Mağazalardaki güvenlik kamera kayıtlarını incelen ekipler, çarşaf giyen iki kadın zanlının, alışveriş yapan diğer kadınların cüzdanlarını yankesicilik yöntemiyle çaldığını ve olay yerinden uzaklaştıktan sonra çarşafı attıklarını belirledi.

Kimlik tespitinin ardından adreslerinde gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetin basınla paylaştığı görüntülerde iki zanlının mağaza içindeki yankesicilik anı ve olay sonrası mağazadan kaçma anları yer alıyor.

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