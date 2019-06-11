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CarrefourSA’nın Yeni İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bahar Tura oldu

Türkiye organize perakende sektörünün öncü markalarından CarrefourSA’da İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı’na Bahar Tura atandı.

11 Haziran 2019 Salı 11:31
CarrefourSA’nın Yeni İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bahar Tura oldu

Türkiye organize perakende sektörünün öncü markalarından CarrefourSA’da İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı’na Bahar Tura atandı. İnsan kaynaklarında 20 yılı aşkın bir geçmişe sahip Tura, kariyerine CarrefourSA çatısı altında devam edecek.


Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA’da İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Bahar Tura atandı. Tura, 53 şehirde 611 marketiyle 10 bin kişilik bir aile olan CarrefourSA’nın insan kaynaklarını yönetecek.


Bahar Tura, 1994 yılında Marmara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olduktan sonra 1996 yılında Delphi Otomotiv’de ücret, expat yönetimi ve raporlama alanında kariyerine başladı ve İnsan Kaynakları Müdürü olarak 2012 yılına kadar burada devam etti.


Ardından Sandoz İlaç’ta Teknik Operasyonlar İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapan Tura, İnci Holding bünyesindeki İncitaş’ta Kurumsal Gelişim ve İK Müdürü olarak çalıştı.


Son olarak 2014 - 2018 yılları arasında ISS Grup Şirketleri İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan Bahar Tura, 2018’de ISS Türkiye Grup İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:31
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