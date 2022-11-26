CarrefourSA balık perakendeciliğinde yüzde 120 büyüdü

BUĞRA KARDAN

Perakende firması CarrefourSA, su ürünleri tüketimini artırmayı odağa alıyor. Firma, Türkiye’nin en iddialı balık perakendecisi unvanını korumayı amaçlıyor.

Konumunu güçlendirecek

CEO Kutay Kartallıoğlu, su ürünleri alanında da yatırımlara devam edeceklerini dile getirdi. Kartallıoğlu, “Ülkenin en büyük balık perakendecisi konumundayız. Bu konumumuzu güçlendirmek için gerekli her adımı atıyoruz, atacağız” dedi.

30 milyarlık yatırım

Kartallıoğlu, 405 balık satışı yapılan marketlerinin ve 3 su ürünleri depolarının bulunduğuna işaret etti. Kartallıoğlu, şu ifadeleri kullandı: “3 depomuzdan müşterilerimize yıl boyunca doğru kalitede balığı doğru fiyata sunuyoruz. Bugüne kadar yaptığımız 30 milyon TL tutarında yatırım ve 400 çalışanımızın katkısıyla çok iyi bir sezon geçiyoruz. 2021’e göre bu alanda büyümemiz 2022’de yüzde 120’yi aştı. Balıkta 2022’yi 1 milyar TL ciro ve 12 bin ton satışla kapamayı hedefliyoruz. Balık, bizim ‘Doğrusu’ anlayışımızın simge ürünlerinden bir tanesi. Son yıllarda balığın bu artan payının en önemli unsuru tüketicinin duyduğu güven. Bunu sağladığımız için çok mutluyuz ama bu yolda daha gidecek çok yolumuz olduğunu da biliyoruz. 2023 ve sonrasında da Türkiye’nin en iddialı balık reyonuna sahip gıda perakendecisi olmayı sürdüreceğiz.”

Tüketim artacak

Türkiye’de et ve balık tüketiminin Avrupa ortalamalarının altında olduğuna dikkat çeken Kartallıoğlu, şunları kaydetti: “Ülkemizde kişi başı su ürünleri tüketimi yıllık 6 kilogram civarında. Oysa Avrupa’da bu rakam 22 kilograma kadar çıkıyor. Bunda fiyat ve satın alım gücünün etkisi olduğunu söyleyebiliriz ancak asıl konu tüketim alışkanlığında başlıyor. Hedefimiz bu sağlıklı gıdaya güvenilir bir şekilde ve doğru fiyatlandırmayla erişimi arttırmak. Türkiye’nin balık tüketimini çok daha yukarıya taşımak. Balık tüketimini artırabilmenin yolu 12 ay boyunca sürdürülebilir üretimden geçiyor.

Bu vesileyle önemli hamlelerde bulunuyoruz. Üreticilerle el ele veriyoruz. Sürdürülebilir fakat kontrollü bir üretim yaptırıyoruz. Kontrollü üretim adına hem balıklarda hem suda sürekli olarak kimyasal kalıntı miktarlarını ya da mikrobiyolojik değerleri denetliyoruz. Bunların yanı sıra periyodik denetimler gerçekleştiriyoruz. Yerine ve iklimine uygun olarak üretilen tüm ürünler denetimden geçip raflara geliyor.”