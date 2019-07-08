0553 313 94 23

Çarptığı kadının ölümüne sebep olan Suriyeli sürücü serbest bırakıldı!

İnegöl'de yolun karşısına geçmeye çalışan Mecbure Tağ'a çarparak, ölümüne neden olan, otomobil sürücüsü Suriyeli Abdurrahman Kaliyye, mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:37
Çarptığı kadının ölümüne sebep olan Suriyeli sürücü serbest bırakıldı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mecbure Tağ'a çarparak, ölümüne neden olan, otomobil sürücüsü Suriyeli Abdurrahman Kaliyye (25), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Kaza, 5 Temmuz Cuma günü, İnegöl'e bağlı Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Pazara gitmek üzere evden çıkan Mecbure Tağ'a, yolun karşısına geçmek isterken, Suriyeli Abdurrahman Kaliyye (25) yönetimindeki 16 MA 0917 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaklaşık 20 metre sürüklenen Mecbure Tağ, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan Kaliyye, emniyetteki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edildi. Abdurrahman Kaliyye, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:37
  1. Bursa
  2. İnegöl
  3. trafik kazası
  4. yayaya çarpan sürücü
  5. skandal karar
  6. mahkeme serbest bıraktı
  7. Mecbure Tağ
  8. Abdurrahman Kaliyye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samanlığın yandığını öğrenip yola çıktı: 3 yaralı
    1. Samanlığın yandığını öğrenip yola..
    2. Motorine 15 kuruş indirim!
    3. Doğu Anadolu’nun en büyük eğitim bina..
    4. Eski İstihbarat Daire Başkanı Uzun..
    5. Çeşme’de kaza yapan lüks tekneye..
    6. Otomobil ile hafif ticari araç..
    7. (Özel) Bursa’daki patlama anı ile o..
    8. Serinlemek için dereye giren kişi..
    9. Binali Yıldırım’dan, Çankaya Köşkü’nde..
    10. Kırşehir Belediyespor'da Taner Öcal..
    11. Yaya çarparak ölümüne sebep olan..
    12. Motorinde 15 kuruş indirim
    13. Ekonomide düzenlemeler içeren "torba..
    14. Askerlik hayali gerçek oldu
    15. ÖSO ilk zırhlı aracını üretti
    16. Korkuteli’nde kan bağışı standı açıldı
    17. Motosiklet yayaya çarpı; 3 yaralı
    18. 11. Kalkınma Planı TBMM’ye sunuldu
    19. İki otomobil çarpıştı; 1 yaralı
    20. Altıkulaç: “Devrekani için var..
    21. 27. TBMM Başkanı İsmail Kahraman..
    22. Çarptığı kadının ölümüne sebep olan..
    23. Kültür Bakanlığı vazgeçti, Çorum..
    24. Arkadaş kavgası kanlı bitti
    25. YKS 2019 sınav sonuçları açıklandı mı?..
    26. Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan..
    27. Kamyonet ile otomobil çarpıştı; 1..
    28. Isparta’da nefes kesen operasyon,..
    29. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz krizi patlak..
    30. Rus Bakan menemenle tanıştı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’