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Gündem Çarptığı evsiz kadın öldü! Arkasına bakmadan kaçtı
Gündem

Çarptığı evsiz kadın öldü! Arkasına bakmadan kaçtı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan evsiz kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 07:31:00 - 2022-01-17 07:44:13
Çarptığı evsiz kadın öldü! Arkasına bakmadan kaçtı

Alınan bilgiye göre, Fikirtepe 15 Temmuz bağlantı yolunda evsiz kadına otomobil çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Üstünde kimlik bulunmayan kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza yerinde, çarpıp kaçtığı öğrenilen otomobilin plakası ile kadına ait ayakkabı ve ekmeğin yola savrulduğu görüldü.

Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

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