Çarpışan otomobillerden biri ikiye bölündü: 4 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri ikiye bölündü, 4 kişi yaralandı.



Kaza, saat 14.00 sıralarında, Bedirbey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. U dönüşü yapan Ramazan Demirkaya yönetimindeki 20 E 1952 plakalı otomobil, Ozan Gül yönetimindeki 20 AAL 270 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle, Demirkaya'nın otomobil ikiye bölündü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki sürücünün ve yanlarındaki iki yolcunun yaralandıkları belirlendi. Otomobillerden itfaiye yardımıyla çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.