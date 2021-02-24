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Eğitim Çarpım tablosu 1. ve 2. sınıf çarpım tablosu kolay ezberleme
Eğitim

Çarpım tablosu 1. ve 2. sınıf çarpım tablosu kolay ezberleme

Çarpım tablosu 1.ve 2. sınıf çarpım tablosu kolay ezberleme konusu okula yeni başlayan öğrencilerin merak ettiği konulardan. İlkokul yıllarında öğrenilen ilk matematik bilgilerinden birisi çarpım tablosudur. Öğrencilerin özellikle 1. ve 2. sınıfta en çok zorlandığı eskiden kerrat tablosu olarak da ifade edilen çarpım tablosu nasıl kolay ezberlenir?

Yeniakit Publisher
2021-02-24 16:40:00 -
Çarpım tablosu 1. ve 2. sınıf çarpım tablosu kolay ezberleme

Çarpım tablosu nasıl ezberlenir? Çarpım tablosu kısaca bir hesaplama sistemidir. Basit ve hızlı bir şekilde hesaplama yapılmasını sağlar. Birbiriyle çarpılan sayıların çarpımlarını gösteren ve günlük hayatımızı kolaylaştıran bir sistemdir. İlkokul 1.sınıf ve 2. sınıf öğrencileri için çarpım tablosu haberimizde.

Çarpım Tablosu

Çarpım tablosu ne zaman kim tarafından bulundu?

Birbiriyle çarpılan sayıların çarpımlarını gösteren ve günlük hayatımızı kolaylaştıran bir sistem olan çarpım tablosu 1800 yıl önce Çin’de kullanılmaya başlandığı söylenmekte, ama tam olarak kimin oluşturduğu bilinmemektedir.

Bazı kaynaklarda ünlü Yunan filozof ve matematikçi Pithagoras (Pisagor) tarafından ortaya konulduğu yazmaktadır.

Çarpım tablosu nasıl ezberlenir?

Çarpım Tablosu egzersizleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen EBA aracılığı ile kolay, orta ve zor seviyeleri seçilerek gerçekleştirilebilir.

EBA ÇARPIM TABLOSU EGZERSİZİ İÇİN TIKLAYIN

Çarpım Tablosu, Mantığını kavradıktan sonra çok kolay ezberlenip öğrenilebilir. Biraz carpim tablosu mantığından bahsedelim.

Çarpım tablosu için toplamanın kısa yoludur dediklerini duymuşsunuzdur. Peki ama nasıl? Neden toplama işlemi varken carpım tablosunu kullanıyoruz?

Basit bir örnekle çarpım tablosu ve toplama işleminin ilişkisini açıklayalım. Markete gittik ve 3 tane gofret alacağız diyelim. Gofretin tanesi 2 lira. Peki ne kadar öderiz.

Önce toplama işlemi ile hesaplayalım.

Üç tane gofret aldığımız için tek tek toplarsak 2+2+2= 6 TL Öderiz. Bunu toplama işlemi ile bulduk. Peki bunu bir de çarpma işlemi ile gösterelim.

3 tane 2 olduğu için 3×2= 6 diye hesaplarız.

X işaretinin anlamı tane, kere, çarpı demektir.

3 x 2 aslında 3 tane 2 demektir (2+2+2)

Bu hesabı yaparken de ritmik saymalardan faydalanırız.

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