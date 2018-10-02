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Çarpıcı seçim iddiası! 'Fikret Orman Beşiktaş belediye başkanı aday olabilir'

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü yazısında Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın yerel seçimlerde CHP'den Beşiktaş Belediye Başkanı adayı olarak çıkabileceğini iddia etti.

02 Ekim 2018 Salı 10:53
Çarpıcı seçim iddiası! 'Fikret Orman Beşiktaş belediye başkanı aday olabilir'

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün köşesinde dile getirdiği "Fikret Orman CHP Beşiktaş Belediye Başkan adayı, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman olabilir." ifadeleriyle taşları yerinden oynattı.

Övür, şunları yazdı:

"SÜRPRİZ İSİMLER ÇIKABİLİR"

"Yerel seçimlerle ilgili siyaset kulisleri de piyasa gibi bir iniyor bir çıkıyor. Bazen her seçimde adı geçen eski rezerv isimler piyasayı aşağı çekerken, bazen de sürpriz isimler dalgalanmaya yol açıyor. Bu açıdan CHP'nin siyasi kulisleri diğerlerinden biraz daha hareketli... Mesela İzmir'de Aziz Kocaoğlu'nun, İstanbul'da ise KartalBelediye Başkanı Altınok Öz'ün aday olmayacaklarını açıklamaları, hem Muharrem İnce'ye destek verenlerin devreden çıktığını hem de piyasanın yükseldiğini gösteriyor.

"FİKRET ORMAN İSMİNE İNANAMADIM"

Bu seçim merkezleri garanti olduğu için cazip tabii... Bu yüzden de fazla uğraşmak istemeyenlerin gözü hep oralarda. O ilçelerden biri de İstanbul Beşiktaş... Göz koyanlara gelince, son günlerde kulislerde konuşulan bir isim gerçekten şaşırtıcı; Beşiktaş Başkanı Fikret Orman. İlk başta inanmadım ama kulislerde söylenenler yabana atılacak gibi değil; "Orman önce kendisi için Kemal Bey'le konuştu. Ama sonra ne olduysa yönetimden Şafak Yazıcıoğlu adı dolaşmaya başladı."

Geçmişte eski Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal da Beşiktaş'tan gelmişti. Sürpriz mi değil mi göreceğiz."

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 10:53
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. Sabah
  4. İzmir
  5. Aziz Kocaoğlu
  6. İsmail Ünal
  7. Fikret Orman
  8. Muharrem İnce

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