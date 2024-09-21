Çarpıcı rapor ortaya çıktı! Trump suikastinde şok eden İran detayı

ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) yakınlığıyla bilinen ve dolayısıyla 'Gölge Pentagon' olarak adlandırılan Rane İstihbarat Şirketi hali hazırda dünyanın en hızlı ve tehlikeli şekilde yükselen siber ordusuna İran'ın sahip olduğunu iddia eden bir rapor yayımladı.

HACKER SAYISI RUSYA'YA YAKLAŞTI

Özellikle Rusya'nın NATO sistemleri ve ABD seçimlerini etkileyen hacker faaliyetlerinde bulunduğu iddiasına yönelik Birleşik Devletler ve Avrupa'da çok sayıda soruşturma yürütülürken, Rane Şirketi tarafından hazırlanan ve iki bölümden oluşan raporda, İran'ın Avrupa ülkelerinde ve ABD'de ticari kurumlara, askeri sistemlere, istihbarat sitelerine ve kamu kurumlarına yönelik “giderek saldırgan ve tehlikeli hale gelen” siber saldırılar düzenlemeye başladığı iddia edildi. Ülkede devlet için çalışan hacker ordusunun sayısının Rusya'ya yaklaşmaya başladığının altı çizilen raporda Donald Trump'ın, Kasım ayında yeniden Başkan seçilmesi halinde bu saldırıların daha da artacağı bilgisine yer verildi.

YENİ SİLAH HACKERLAR

Pentagon'un raporunda İran'ın 2024 ABD Başkanlık seçimlerini etkilemeye yönelik siber faaliyetlerinin “Rusya ile eş seviyede” olduğu bilgisi paylaşılırken Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nden (ODNI) alınan bilgiler doğrultusunda Tahran'ın özellikle küresel dezenformasyon kampanyası yürüttüğü de ifade edildi. Raporda yer alan bilgilere göre İran son dönemde gerginlikler karşısında askeri karşılıklar vermek yerine siber saldırılarını da arttırdı. İran'ın siber saldırılara ağırlık vermesinin bir başka sebebi de bu türden müdahalelerin arkasında kesin bir iz bırakmıyor oluşu.

TRUMP'A SUİKAST İDDİASI

İran'ın ayrıca ABD'de hükümete karşı protesto gösterileri düzenlemek isteyen grupları kripto para birimleri ile finanse ettiği de iddialar arasında. Elde edilen bilgilere göre Tahran bağlantılı 'Charming Kitten' adlı hacker grubu 10 Ağustos tarihinde Donald Trump'ın seçim kampanya sistemine saldırdı. ODNI istihbaratına göre İran elindeki siber ordu kaynaklarını ise seçimin son haftalarında “Trump'a karşı kullanmak için” ayırmış durumda. ABD'de radikal grupların kurduğu internet sitelerine sızdığı iddia edilen İranlı hacker gruplarının, Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı Trump'a karşı suikast yapılmasını ileri süren paylaşımları finanse ettiği de elde edilen bilgiler arasında.

Kaynak: HaberGlobal