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Gündem Çarpıcı iddia: Mansur Yavaş Meclis'ten kaçtı
Gündem

Çarpıcı iddia: Mansur Yavaş Meclis'ten kaçtı

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Mansur Yavaş'ı zora sokacak bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 12:25:00 -
Çarpıcı iddia: Mansur Yavaş Meclis'ten kaçtı

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP’li Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili gündeme oturacak bir iddiada bulundu.

Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Bediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Meclis’in ilk toplantısına katılmama gerekçesini açıkladı.

Gökçek’e göre, Mansur Yavaş, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kalpan’ın belgelerle hesap soracağını öğrenmesi nedeniyle toplantıya katılmadı.

Gökçek, ‘Meclisten kaçış başladı. Darısı Ankara’dan kaçışa’ dedi.

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