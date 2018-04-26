Çarpıcı iddia: Erdoğan o ismi Abdullah Gül'e gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erbakan Ödülleri öncesi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ikna için ziyarete gönderdiği iddia edildi.26 Nisan 2018 Perşembe 20:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erbakan Ödülleri öncesi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ikna için ziyarete gönderdiği iddia edildi.
Geçtiğimiz gün düzenlenen Erbakan Ödülleri Törenine katılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu salona birlikte giriş yapmıştı.
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