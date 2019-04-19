Çarpıcı iddia: Darbeci Sudan ordusu Türkiye'ye mühlet verdi!

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Sudan'da perde arkasında Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğu iddia edilen darbenin ardından yeni bir iddia ortaya çıktı.

Akit'in ulaştığı bilgilere göre; ülkede darbe yapan Sudan ordusunun, Sevakin Adası'nın tahsis edildiği Türkiye'ye mühlet verdiği öne sürüldü. Ayrıca Sudan'da hiç bir askeri üs bulundurulmayacağı ilan edildiği iddia edildi.

Konu hakkında resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

BAE ve Mısır parmağı

Sudan Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf'ın darbeden kısa bir süre önce Mısır'a gittiği belirtilmişti. Darbenin ardından yerini bıraktığı darbeci Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın ise bir başka BAE kuklası olduğu öne sürüldü.

Darbeci Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Körfez ülkeleriyle yakın ilişki içinde olan bir isim olduğu belirtiliyor. ‘Gölge’ isim olarak değerlendirilen Burhan’ın, Yemen’deki görevi sırasında BAE ile yoğun görüşme trafiği içinde olduğu ve sık sık bu ülkeye gittiği biliniyor.

Mısır aşırı rahatsız olmuştu

Mısır medyası, iki ülke arasında varılan anlaşmanın amacının adada bir donanma üssü kurulması ve “Mısır Devlet Başkanı Abdül Fettah el-Sisi’nin devrilmesi” olduğu iddialarına yer vermişti. Kahire’de yayımlanan El Watan gazetesi, “Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir dolar karşılığında ateşle oynuyor. Sudan, Türk çılgınlığı ve İran komplosunun, Etiyopya’nın Mısır’ı susuz burakma ve Katar’ın Mısır’ı mali olarak çökertme planlarının gölgesinde, tarih ve coğrafya yasalarını ihlal ederek Mısır’a karşı saf tutuyor” yorumunu yapmıştı.

Katar Genelkurmay Başkanı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı tarihte Hartum’u ziyaret etmiş olması da Mısır medyasında, Kahire’ye karşı kurulduğu iddia edilen komploya kanıt olarak gösterilmişti.