0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Çarpıcı iddia: Darbeci Sudan ordusu Türkiye'ye mühlet verdi!

Sudan ordusu darbenin hemen ardından Sevakin Adası'nın tahsis edildiği Türkiye'ye mühlet verdiği iddia edildi.

19 Nisan 2019 Cuma 20:19
Çarpıcı iddia: Darbeci Sudan ordusu Türkiye'ye mühlet verdi!

 yeniakit.com.tr  Özel 

Sudan'da perde arkasında Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğu iddia edilen darbenin ardından yeni bir iddia ortaya çıktı.

Akit'in ulaştığı bilgilere göre; ülkede darbe yapan Sudan ordusunun, Sevakin Adası'nın tahsis edildiği Türkiye'ye mühlet verdiği öne sürüldü. Ayrıca Sudan'da hiç bir askeri üs bulundurulmayacağı ilan edildiği iddia edildi.

Konu hakkında resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

BAE ve Mısır parmağı

Sudan Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf'ın darbeden kısa bir süre önce Mısır'a gittiği belirtilmişti. Darbenin ardından yerini bıraktığı darbeci Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın ise bir başka BAE kuklası olduğu öne sürüldü.

Darbeci Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Körfez ülkeleriyle yakın ilişki içinde olan bir isim olduğu belirtiliyor. ‘Gölge’ isim olarak değerlendirilen Burhan’ın, Yemen’deki görevi sırasında BAE ile yoğun görüşme trafiği içinde olduğu ve sık sık bu ülkeye gittiği biliniyor.

Mısır aşırı rahatsız olmuştu

Mısır medyası, iki ülke arasında varılan anlaşmanın amacının adada bir donanma üssü kurulması ve “Mısır Devlet Başkanı Abdül Fettah el-Sisi’nin devrilmesi” olduğu iddialarına yer vermişti. Kahire’de yayımlanan El Watan gazetesi, “Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir dolar karşılığında ateşle oynuyor. Sudan, Türk çılgınlığı ve İran komplosunun, Etiyopya’nın Mısır’ı susuz burakma ve Katar’ın Mısır’ı mali olarak çökertme planlarının gölgesinde, tarih ve coğrafya yasalarını ihlal ederek Mısır’a karşı saf tutuyor” yorumunu yapmıştı.

Katar Genelkurmay Başkanı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı tarihte Hartum’u ziyaret etmiş olması da Mısır medyasında, Kahire’ye karşı kurulduğu iddia edilen komploya kanıt olarak gösterilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 20:19
  1. Mısır
  2. Birleşik Arap Emirlikleri
  3. Sevakin Adası
  4. Sudan
  5. Mısır medyası
  6. Abdulfettah el-Burhan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şuhut’ta yıllardır devam eden gelenek
    1. Şuhut’ta yıllardır devam eden gelenek
    2. Poroşenko ve Zelensky stada çıktı
    3. BAE için çalıştığı iddia edilen iki..
    4. Çarpıcı iddia: Darbeci Sudan ordusu..
    5. Giresunspor'da Dauda kadro dışı..
    6. Türkiye'nin yakaladığı BAE'li casuslar..
    7. Ticaret Bakanı Pekcan: "Romanya bizim..
    8. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve..
    9. ‘Genç Girişimcilik Zirvesi’ Ordu’da..
    10. İsrail'in kısıtlamaları altında..
    11. Otomobil takla attı: 1 yaralı
    12. Türkiye-Romanya JETCO İmza Töreni
    13. Birleşik Arap Emirlikleri için..
    14. Ressam Akın Ekinci'nin "REM'den Gelen"..
    15. Ünye ORMEK’ten yıl sonu etkinlikleri
    16. Savunma Sanayii Ödül Töreni
    17. Genelkurmay çatı davası
    18. Inter, Eljif Elmas için kesenin ağzını..
    19. Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
    20. MHP Genel Başkanı Bahçeli Antalya’da
    21. Fenerbahçe'de yaprak dökümü! İşte..
    22. Libya'daki çatışmaların durması için..
    23. Başkan Erdoğan'dan Beraat Kandili..
    24. UNESCO, Notre Dame Katedrali'nin..
    25. 2019 Yamaç Paraşütü Dünya Hedef..
    26. Türkiye-Romanya JETCO İmza Töreni
    27. Oy hırsızlığı CHP’nin geleneğinde var!..
    28. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde..
    29. Hatay’da trafik kazası: 3 yaralı
    30. 14. Uluslararası Çocuk Festivali..
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    Başkan imzaladı! yüzde 30 vergi uygulanacak
    Başkan imzaladı! yüzde 30 vergi uygulanacak
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!

    Günün Karikatürü

    19 Nisan 2019
    HDP'den İmamoğlu'na tebrik yağdı!
    HDP'den İmamoğlu'na tebrik yağdı!
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi