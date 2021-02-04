Çarpıcı iddia: BAE ve Suudi Arabistan 'U' dönüşü yaptı! Türkiye savunmalarını yeniden inşa edecek

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin, ticaret ve güvenlik alanlarında Türkiye ile daha iyi ilişkiler için gizli ve açık görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edildi. Bloomberg'de yayınlanan haberde Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın askeri savunmasını yeniden inşa etme ve İHA'lar konusunda yardım edeceği ileri sürüldü.

Körfez ülkeleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmek için görüşmeler gerçekleştiriyor. Özellikle Katar ile ilişkilerin normalleştirilmesinden ticaret ve güvenlik alanlarında Türkiye ile daha iyi ilişkiler için gizli ve açık görüşmeler gerçekleştirdiği öne sürülüyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre, iki ülke bölgede ticaret ve güvenliğe fayda sağlayabilecek adımlar atarak Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyor.

“Türkiye ile BAE engelleri kaldırmayı görüşüyor”

Suudi Arabistan ve BAE geçtiğimiz günlerde Katar’la anlaşmazlığı sona erdirmişti.

Gazeteye konuşan bir Türk yetkili, Türkiye ve BAE'nin ticaretin önündeki engelleri kaldırmayı görüştüğünü belirterek, bu girişimlerin salgın nedeniyle durdurulan başkentler arasındaki uçuşları yeniden başlatma kararını teşvik ettiğini de sözlerine ekledi.

Türkiye'nin “Müslüman Kardeşler” görüşü

Haberde Türkiye'nin Müslüman Kardeşler'e desteği konusunda fikir değiştirmediği, BAE ve Suudi Arabistan'ın ise bu hareketi tehdit olarak gördüğünün altı çizildi.

İki ülke de Türkiye’nin büyük ticaret pazarı

Ülkeler arsandaki ihracat pazarı güçlü bir pazarlık kozu. BAE, 2019'da gerçekleştirdiği 8 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi ile Irak'tan sonra Türkiye’nin Orta Doğu’daki ikinci en büyük ticaret ortağı. Türkiye'ye petrol ve kimyasal tedarik eden Suudi Arabistan, düşen ihracata rağmen bölgesel pazarlarının başında geliyor.

Türkiye, Suudi Arabistan savunmasını ihya edecek

Bloomberg'de yer alan makalede dikkat çeken bir detaya yer verildi. Londra'daki King's College'da öğretim görevlisi olan Andreas Krieg, Körfez devletlerinin Türkiye ile yakınlaşma sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede "İdeolojik farklılıklar devam edecek ve çatışmalar sürebilir" derken, Riyad ve Ankara'nın yakınlaşmasının Suudi savunma sanayisini geliştirmekte kullanılabileceğini ifade etti.

Özellikle yerli insansız hava araçları ve diğer silahların geliştirilmesi noktasında Türkiye'nin tecrübesinden yararlanabileceğinden değinen Krieg, Suudi yönetiminin Türkiye'nin bu konudaki bilgi ve becerisinden büyük fayda sağlayabileceğini belirtti.

Suudi Arabistan her yıl milyarlarca dolarlık savunma sanayii alışverişi gerçekleştirirken, bu pazarda en çok parayı ABD'ye ödüyor.