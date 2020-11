Çarpıcı iddia: Apple o telefonlara desteği kesiyor mu?

Haziran ayında düzenlediği WWDC 2020 etkinliğinde yeni işletim sistemi iOS 14'ü tanıtan ABD merkezli teknoloji devi Apple, söz konusu güncellemeyi geçtiğimiz günlerde iPhone cihazlar için yayınlamıştı. Ancak gelecek yıl yayınlanması beklenen iOS 15 güncellemesi ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

The Verifier sitesi, iPhone SE, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus cihazlara verilen güncelleme desteğinin gelecek yıldan itibaren kesileceğini öne sürdü. The Verifier'a göre iPhone 6 modelleri, iOS 15 güncellemesini almayacak.

iOS 15 güncellemesi alacak iPhone modelleri listesi ise şu şekilde olacak:

- iPhone 12 Pro Max

- ‌iPhone 12 Pro‌

- iPhone 12 mini

- ‌iPhone 12‌

- iPhone 11

- ‌iPhone 11‌ Pro

- iPhone 11 Pro Max

- iPhone XS

- ‌iPhone XS‌ Max

- iPhone XR

- ‌iPhone‌ X

- ‌iPhone‌ 8

- ‌iPhone‌ 8 Plus

- ‌iPhone‌ 7

- ‌iPhone‌ 7 Plus

- ‌iPhone SE‌ (2020)

- iPod touch (7. Nesil)